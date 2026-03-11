Wichtig ist, dass im Alter zwischen 21 und 64 Jahren keine Beitragslücken entstehen, dass also in jedem Jahr AHV-Beiträge einbezahlt werden – auch dann, wenn man nicht oder nur wenig erwerbstätig ist. Verheiratete haben hier einen Vorteil: Wenn der Ehepartner arbeitet und AHV-Beiträge bezahlt, ist der nicht erwerbstätige Partner in der Regel mitversichert. Beitragslücken führen zu einer lebenslangen Kürzung der Rente, das wirkt sich viel stärker aus als eine nicht ganz so hohe Rente, weil man weniger verdient als andere.