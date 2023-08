Preisüberwacher setzt auf öffentlichen Druck

Viel bewirken kann er allerdings nicht. Jede Bank ist grundsätzlich frei in der Preisgestaltung, die Gebühren sind nicht staatlich reguliert. Der Preisüberwacher kann deshalb kaum mehr machen, als öffentlichen Druck aufzubauen. Er kann Marktvergleiche anstellen, Berichte schreiben und diese dem zuständigen Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) schicken, damit dieses einen Musterprozess gegen eine Bank führen könnte. Doch dort passiert in der Regel: nichts. Banken sind in der Schweiz wichtiger als Bankkunden, so scheint es.