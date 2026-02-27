Die CSS ist kein Einzelfall. Auch die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) berichtet von regelmässigen Klagen über abgelehnte Kostenübernahmen. Der Beobachter dokumentierte letztes Jahr einen ähnlichen Fall bei der Concordia. Eine junge Frau blieb auf Kosten von 900 Franken für das ADHS-Medikament sitzen und erhielt trotz mehrmaliger Nachfrage keine Begründung für die Ablehnung. Erst als sich der Beobachter einschaltete, zahlte die Concordia das Geld plötzlich zurück.