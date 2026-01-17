Andere Stückelungen sind aber nach wie vor gut erhältlich. Zu den aktuellen Notierungen von Gold kostet ein 20-Franken-Goldvreneli knapp 700 Franken, die Ein-Unze-Silbermünze «Wiener Philharmoniker» ist für etwas über 70 Franken zu haben. Die Preise sind im langjährigen Vergleich hoch, physisches Edelmetall entsprechend wertvoll. Wer es kauft, steht daher vor der Frage, wie er oder sie es am besten aufbewahrt.