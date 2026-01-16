Erst 2021 reagierte Zürich, nachdem der Mann sich seine Säule 3a auszahlen liess. Zürich behauptete jetzt, der Mann habe seinen Lebensmittelpunkt gar nie ins Bündnerland verlegt, sondern sei immer in Zürich wohnhaft (und damit auch steuerpflichtig) gewesen. Das gab der Mann auch kurz darauf zu: Entgegen seinen früheren Angaben habe es keinen Umzug in den Kanton Graubünden gegeben. Das Zürcher Steueramt schätzte den Mann daraufhin für den PK-Bezug im Jahr 2018 ein. Erst gegen die danach verschickte Rechnung erhob er Einsprache und machte geltend, er habe ja bereits in Graubünden dafür Steuern bezahlt.