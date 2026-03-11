Frage: Ich bin unverheiratet und habe keine Kinder. Meine Eltern sind längst gestorben. Ich möchte, dass mein Partner alles erhält, wenn ich sterbe – und dass meine Schwester leer ausgeht. Funktioniert das?

Ja, das ist möglich, weil Geschwister keinen Anspruch auf einen Pflichtteil haben. Nur Eheleute, eingetragene Partner und Partnerinnen sowie Nachkommen sind durch das Gesetz pflichtteilsgeschützt.

Wenn Sie Ihre Schwester vom Erbe ausschliessen wollen, müssen Sie dies trotzdem im Testament festhalten. Sonst wird sie aufgrund Ihrer Situation den ganzen Nachlass erben. Und zwar deshalb, weil die Eltern nicht mehr leben und die Schwester die nächste Verwandte ist. Wenn Sie Ihren Partner im Testament als Alleinerben vorsehen, erbt er alles. Sollte die Schwester das Testament anfechten wollen, werden Anwälte ihr davon abraten.