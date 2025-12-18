Wer kann Willensvollstreckerin sein?

Der Erblasser kann im Testament oder im Erbvertrag jede Person zur Willensvollstreckerin ernennen, die volljährig und urteilsfähig ist. Oft fällt die Wahl auf die bessere Hälfte oder langjährige Freunde. Es kann aber auch eine der Erbinnen sein oder ein Vermächtnisnehmer – also jemand, der zwar kein Erbe ist, aber einen bestimmten Gegenstand oder Geldbetrag erhalten soll. Wer seine Liebsten verschonen will, kann juristische Personen wie eine Bank oder ein Treuhandbüro oder Fachpersonen wie Anwältinnen oder Notarinnen beauftragen, sich um den Nachlass zu kümmern.