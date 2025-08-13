Nein, verhindern kann sie es nicht. Aber nach Ihrem Tod kann sie die Schenkung herabsetzen lassen. Denn als Tochter hat sie Anspruch auf einen Pflichtteil: die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Weil Sie keine anderen gesetzlichen Erben hinterlassen, ist das die Hälfte des ganzen Nachlasses.