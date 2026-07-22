Die Erbteilung in einem Vertrag regeln

Wenn Sie aber das väterliche Erbschaftsvermögen – bereinigt um die güterrechtlichen Ausgleichsansprüche – gemäss Gesetz teilen (die Hälfte für die Witwe, die andere Hälfte für die Nachkommen), stellt dies EL-rechtlich keinen «Vermögensverzicht» der Mutter dar. Denn es handelt sich um erbrechtliche Ansprüche der Nachkommen, die im Zuge einer gesetzeskonformen Erbteilung zur Auszahlung kommen.