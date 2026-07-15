Ja, sofern Sie Ihre jetzige Frau als «Vorerbin» und Ihre Kinder aus der früheren Ehe als «Nacherben» einsetzen. Dann zahlen Ihre Kinder in den meisten Kantonen keine Erbschaftssteuer, wenn sie das Haus dereinst erhalten. Ansonsten würde eine happige Steuer fällig, weil zwischen Ihrer jetzigen Frau und Ihren Kindern kein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Vergewissern Sie sich darüber aber vorher beim zuständigen Steueramt.