Nein. Gewiefte Vermittler ködern mit Traumrenditen bei einem baldigen Börsengang. Fast immer sind das aber Aktien von kleineren Firmen, die kaum aussagekräftige Dokumente wie Bilanzen vorlegen können. Zudem preist Ihnen keine seriöse Firma Aktien am Telefon an.



An solchen Neuemissionen ist nie etwas dran. Der Börsengang wird nie zustande kommen. Die Vermittlerin will nur die Provisionen für die Empfehlung von Ramschaktien kassieren, die Sie mit dem Kauf finanzieren. Solche Geldanlagen lösen sich in Luft auf, und Sie sind Ihr Erspartes los.



Kleinsparer werden bei Neuemissionen selten berücksichtigt, das bleibt oft den Grosskunden vorbehalten. Wenden Sie sich an Ihre Bank, sie hilft Ihnen gern, das Vermögen seriös anzulegen.