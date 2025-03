In den USA und in Grossbritannien wurde die Idee einer «Geburtsurkunden-Anleihe» schon umgesetzt. Dort fliesst das Geld allerdings in einen Fonds, der mit dem 18. Lebensjahr endet und speziell der Ausbildung dient. Raimond Maurer will die Anlage aber als Rentenmodell nutzen. Dabei betont der Professor der Frankfurter Goethe-Universität, dass diese Rente als Ergänzung zur bestehenden Altersvorsorge gedacht ist.