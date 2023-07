Die meisten Fachleute erwarten den Höhepunkt beim Referenzzins Mieten Der Referenzzinssatz steigt – was heisst das für Sie? – dem Leitzins der Nationalbank – im Verlauf dieses Jahres. Das haben Umfragen ergeben. Im kommenden Jahr dürfte sich die Lage sogar entspannen, und die Zinsen dürften wieder talwärts gehen.



Anders als die Saron-Hypothek orientieren sich die Zinssätze für Festhypotheken an der Rendite der Bundesobligationen. In der Regel sind die langfristigen Zinsen höher. Die mittel- und langfristigen Zinsen haben sich seit Anfang Jahr bereits entspannt. Ob Sie hier mit einer weiteren Entspannung rechnen können, bleibt offen.



Es dürfte sich weiterhin lohnen, der Saron-Hypothek treu zu bleiben. Sie zahlen, anders als bei einer neuen Festhypothek, vermutlich immer noch weniger, und Sie können das gesparte Geld beiseitelegen, dann haben Sie einen Puffer.