Falls nur Variante drei bleibt, kann es teuer werden: Wenn Sie eine bestehende Festhypothek vor Vertragsablauf kündigen, müssen Sie die Bank schadlos halten – mit der sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung. Wie die berechnet wird, sollte in Ihrem Hypothekarvertrag stehen. Je nach verbleibender Laufzeit, Kreditbetrag und Zinssituation kann das rasch eine fünfstellige Summe ausmachen. Selbst wenn Sie keine Fest-, sondern eine Saron-Hypothek haben, sind Sie in der Regel an eine bestimmte Vertragslaufzeit gebunden. Die Ausstiegskosten sind dann aber meist tiefer als bei einer Festhypothek.