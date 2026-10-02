Arztrechnung prüfen – mit diesem Tool klappts
Bevor Sie die Arztrechnung begleichen oder an die Grundversicherung weiterleiten: Dieser Check zeigt, wie Sie Fehlern auf die Schliche kommen und nicht mehr zahlen als nötig.
Nun mal ehrlich: Schauen Sie sich die genaue Abrechnung der Ärztin jeweils Punkt für Punkt durch? Falls nein, sind Sie nicht allein. Ein Grossteil der Schweizer Versicherten tut dies nicht.
Ein Grund: Die Angaben zur Behandlung werden nicht verstanden. Genau hier setzt das Beobachter-Tool an. Es zeigt Ihnen in einer Art Anleitung, wie Sie den Beleg richtig lesen und verstehen können. Und vor allem: Wie Sie reagieren, sollte etwas nicht stimmen.
Das folgende Beispiel ist auf eine ärztliche Behandlung ausgerichtet, die über die obligatorische Krankenversicherung abgerechnet wird. Akzeptieren Sie die Cookies, damit Sie das Tool verwenden können.
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Wollte man Ihnen auch schon Behandlungen aufschwatzen, die Sie nicht brauchen? Hat man Ihnen Leistungen verrechnet, die nicht erbracht wurden? Oder sind Ihnen andere Missstände begegnet? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns, wir werden der Sache nachgehen.
Wir publizieren die stossendsten Erlebnisse und die besten Tipps, um Gesundheitskosten zu sparen. Die von Beobachter-Mitgliedern gesparten Kosten zeigen wir in einem Sparticker.
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