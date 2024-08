Versicherungsvermittler dürfen Leute nicht aus dem Blauen heraus anrufen, dürfen nicht zu viel abkassieren und müssen ein Beratungsprotokoll verfassen. Wenn eine dieser drei Vorgaben nicht erfüllt ist, kann die Versicherung gebüsst werden.



So steht es in der Vereinbarung der Branchenverbände Curafutura und Santésuisse, die der Bundesrat für allgemeinverbindlich erklärt hat. Das gilt per 1. September 2024, für die Prämien 2025 und damit für die nächste Periode des Krankenkassenwechsels. Doch wie kann man sich wehren, wenn sich Vermittlerinnen und Vermittler nicht daran halten?