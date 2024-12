Fallen in der Apotheke weitere Kosten an, die nicht erstattet werden?

Ja. Die Krankenkasse zahlt bei einer Impfung in der Apotheke nie mehr als den Impfstoff. Die Kosten für die Verabreichung gehen immer zu Lasten der geimpften Person.



Den Preis dafür kann jede Apotheke selbst bestimmen. Einige Versicherungen kommen den Kundinnen und Kunden mit einer Zusatzversicherung jedoch entgegen und bieten ihnen an, den Kassenzettel zur Abrechnung einzusenden. Übrigens: Nicht alle Kantone erlauben die Impfung in einer Apotheke.