Zahlt die Krankenkasse noch eine Brille?
Meine Tochter benötigt eine neue Brille, die alte Brille haben wir aber erst vor elf Monaten gekauft. Werden die Kosten übernommen?
Zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht. Die Grundversicherung übernimmt bis zum vollendeten 18. Altersjahr 180 Franken pro Jahr für Brillengläser und Kontaktlinsen. Dieser Maximalbetrag gilt für ein ganzes Jahr.
Wenn Ihre Tochter zum Beispiel am 30. November 2024 bereits 180 Franken für Brillengläser erhalten hat, bekommt sie erst wieder ab Dezember 2025 Geld für Linsen oder eine Brille aus der Grundversicherung. Es wird also immer ab dem Erstbezug gerechnet, und es gilt nicht das Kalenderjahr. Wenn die Tochter am 30. November 2024 für Linsen nur 40 Franken bezogen hat, hat sie bis Ende November 2025 noch 140 Franken zugute, ab Dezember 2025 dann wieder die vollen 180 Franken.
Wichtig: Damit die Grundversicherung zahlt, ist jährlich ein neues Augenarztrezept erforderlich. Für das Brillengestell übernimmt die Krankenkasse aber nichts. Schauen Sie nach, ob die Tochter vielleicht über die Zusatzversicherung noch etwas erhält.