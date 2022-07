Beobachter: Haben Sie eine Zusatzversicherung?

Stefan Meierhans: Ich habe tatsächlich eine. Als ich an der Uni Basel studierte, wurden wir mit einem sehr guten Angebot geködert. Jetzt bin ich über 50, habe das halbe Leben bezahlt und war nie im Spital. Es gibt ja einen doppelten Point of no Return bei den Zusatzversicherungen: Wenn man kündigt, ist das Geld einfach weg. Der zweite ist, dass man wohl ab 50 immer einen Vorbehalt hat. Der Wettbewerb ist also enorm eingeschränkt. Er spielt eigentlich nur in der Alterskategorie 20 bis 40.





Was ist die Lösung?

Man müsste die Möglichkeit schaffen, beim Wechsel der Zusatzversicherung zumindest einen Teil des Geldes mitzunehmen. Der Versicherungsverband steht dieser Lösung aber kritisch gegenüber, und auch die politischen Chancen sind klein.