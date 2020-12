Ja. Denn Ihr Sohn war länger als drei Monate bei Ihnen angestellt und hat monatlich mehr als CHF 1777.50 verdient – respektive aufs Jahr gerechnet mehr als 21'330 Franken. Sobald diese Kriterien erfüllt sind, müssen Angestellte bei einer Pensionskasse versichert sein. Das gilt bei einer Anstellung in einem Betrieb wie auch in privaten Haushaltungen Putzfrauen Was bei der Anstellung einer Haushaltshilfe gilt .