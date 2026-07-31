Muss ich am 1. August Lohn zahlen?
Unsere Hausangestellte putzt samstags für zwei Stunden. Am Nationalfeiertag kommt sie nicht. Darf sie Lohn verlangen?
Ja, denn der Nationalfeiertag ist laut Verfassung in der ganzen Schweiz ein bezahlter Feiertag. Dies gilt unabhängig davon, ob Ihre Reinigungskraft bei Ihnen im Stunden- oder Monatslohn angestellt ist.
Wichtig ist einzig, dass der 1. August dieses Jahr auf einen Samstag und damit auf einen vereinbarten Arbeitstag fällt. Somit haben Sie den Lohn für die ausgefallenen zwei Arbeitsstunden tatsächlich zu bezahlen.
Anders ist dies bei den kantonalen Feiertagen. Weil eine gesetzliche Regelung dazu fehlt, ob die Arbeitgebenden auch an diesen Tagen Lohn schulden, ist die Sache komplizierter. In der Regel erhalten Angestellte im Monatslohn trotz Feiertagen den Lohn ohne Lohnabzug.
Doch bei Stundenlöhnern hängt der Lohnanspruch an Feiertagen vom Arbeitsvertrag ab. Auch kantonale Normalarbeitsverträge für Hausangestellte könnten einen Lohnanspruch an kantonalen, arbeitsfreien Feiertagen vorsehen.
Müssen für Hausangestellte auch Kinderzulagen abgerechnet werden? Was ist bei Personen im AHV-Rentenalter zu beachten? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie mit einem Beobachter-Abo im Merkblatt «Anmeldung Hausangestellte».