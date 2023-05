Beziehungen zwischen Firmen unklar

Das Modell dieser «Finanzsanierung» Schulden Die Tricks der Kredit-Kraken – nicht zu verwechseln mit einer Schuldensanierung, die einzelne Städte oder die Caritas anbieten – geht so: Person A braucht Geld, so wie Moritz Müller. Der Finanzanbieter fordert sie auf, von einer Person B aus dem Familien- oder Bekanntenkreis Geld auszuleihen. Die Abzahlungsraten überweist Person A aber nicht direkt an Person B – also die Gläubigerin –, sondern an den Finanzdienstleister (C). C leitet das Geld an B weiter und behält dafür einen gewissen Prozentsatz für sich. A muss dem Vermittler (D) zudem eine Gebühr von mehreren Hundert bis mehreren Tausend Franken zahlen und Finanzsanierer C im Voraus eine Kaution von drei Monatsraten als «Sicherheit».