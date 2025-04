Am 18. Mai stimmt der Kanton Uri über die Revision des Sozialhilfegesetzes ab. Die Vorlage enthält Bestimmungen, die in Fachkreisen umstritten sind. Namentlich der Artikel 26 hat es in sich: Neu soll ein sogenannter Vermögensverzicht innerhalb der letzten zehn Jahre als Einkommen angerechnet werden. Wer aus Sicht der Behörden in dieser Zeit zu viel Geld ausgegeben hat, dem kann in der Folge die Sozialhilfe gekürzt werden.