Nicht zu Unrecht Sozialhilfe bezogen

Der Mann lebte damals seit zehn Jahren von der Sozialhilfe. Als er 63 Jahre alt wurde, erhielt er eine AHV-Rente. So ist das bei Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern üblich. Was der Mann der Gemeinde nicht gesagt hatte: dass er auf einem Freizügigkeitskonto über ein Pensionskassenkapital von 100’000 Franken verfügt. Die Gemeinde befand, er hätte dieses Geld mit 60 Jahren beziehen müssen – und habe deshalb in den drei Jahren danach zu Unrecht Sozialhilfe bezogen. Sie forderte das Geld zurück. Der Mann wehrte sich dagegen, Regierungsrat und das Kantonsgericht stützten jedoch die Gemeinde.