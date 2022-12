Ist es sinnvoll, den Bezug von Sozialhilfe so lange wie möglich hinauszuzögern?

Zögern führt oft in eine Negativspirale. Anfangs verliert man nur eine Stelle, irgendwann die Wohnung, dann den Glauben an sich selbst. Das hat häufig gesundheitliche Folgen. Dann ist es noch viel schwieriger, eine neue Stelle zu finden. Am besten ist es, frühzeitig Kontakt mit der Sozialhilfe aufzunehmen. Sie vergibt ja nicht nur Geld, sondern sie bietet auch Sozialberatung und vermittelt an Fachstellen. Ausserdem schafft sie Zugang zu Bildungsprogrammen wie beruflichen Weiterbildungen. Das erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.