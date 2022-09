Fazit: Eine einfache und effiziente Weise, Strom zu sparen. Smart Plugs kappen den Strom an Elektrogeräten, an die man oft nicht denkt. Gut zu wissen: Bestimmte intelligente Steckdosen messen sogar den Stromverbrauch Ihrer Geräte – und zeigen ihn auf dem Smartphone an. Damit sehen Sie, welches in Ihrem Haushalt die grössten Energiefresser sind.



Kosten: ab 130 Franken für ein 3er-Set.