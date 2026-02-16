«Als Steuerpflichtiger hat man nicht die Wahl, wo man Steuern zahlen will – es sind die konkreten Lebensumstände, die dies letztlich bestimmen», sagt Martin Müller, Steuerexperte beim Beobachter. Massgebend ist nämlich nicht die Postadresse, sondern der tatsächliche Lebensmittelpunkt. «Um diesen zu ermitteln, schauen die Behörden genau hin: Wo verbringt man die meiste Zeit? Wo kauft man ein? Wo verbraucht man mehr Strom und Wasser?»