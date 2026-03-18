Müssen thesaurierende Fonds versteuert werden?
Dividenden muss man versteuern. Aber was, wenn mein Fonds die Erträge gar nicht auszahlt, sondern gleich wieder investiert?
Sie müssen die Erträge als Einkommen versteuern, auch wenn Sie sie gar nicht ausgezahlt erhalten. Vom Fonds erhalten Sie eine Aufstellung, aus der hervorgeht, wie hoch die steuerbaren Erträge aus Zinsen und Dividenden sind. Diese Aufstellung brauchen Sie für Ihre Steuererklärung. Wenn Sie sie elektronisch ausfüllen, errechnet das System das automatisch aufgrund der Valorennummer.
Ob die Erträge ausgezahlt oder sofort reinvestiert werden, spielt steuerlich betrachtet keine Rolle. Mit einem sogenannt thesaurierenden Fonds, bei dem die Erträge nicht ausgeschüttet, sondern zum Kauf neuer Fondsanteile verwendet werden, zahlen Sie also nicht weniger Steuern als mit einem ausschüttenden Fonds.
Sehr viele Wertschriftenfonds gibt es in beiden Varianten. Wählen Sie die ausschüttende Variante, wenn Sie auf ein regelmässiges Einkommen angewiesen sind. Wählen Sie die thesaurierende Variante, wenn Sie mehr Wert auf Vermögenszuwachs legen.