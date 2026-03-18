Sie müssen die Erträge als Einkommen versteuern, auch wenn Sie sie gar nicht ausgezahlt erhalten. Vom Fonds erhalten Sie eine Aufstellung, aus der hervorgeht, wie hoch die steuerbaren Erträge aus Zinsen und Dividenden sind. Diese Aufstellung brauchen Sie für Ihre Steuererklärung. Wenn Sie sie elektronisch ausfüllen, errechnet das System das automatisch aufgrund der Valorennummer.