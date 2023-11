Nein, so einfach ist das nicht. Sie hatten zwar Glück, dass die Polizei das E-Bike gefunden hat. Und, dass Sie den Zusatz «einfacher Diebstahl auswärts» bei der Hausratversicherung eingeschlossen haben.



Aber: Falls Sie beide Velos behalten würden, stünden Sie finanziell besser da als unmittelbar vor dem Diebstahl. Das ist unabhängig davon, wem das E-Bike nun gehört – Ihnen oder der Versicherung. So oder so: Sie müssen der Versicherung den Fund melden, sonst machen Sie sich strafbar.