Wenn man im Ausland krank wird oder verunfallt

Ein Spitalaufenthalt im Ausland kann richtig teuer werden. Zum Glück kommt die obligatorische Unfall Versicherung Wer zahlt, wenn ich einen Unfall habe? - respektive Krankenversicherung für diese Kosten auf – zumindest in den EU- und Efta-Ländern. Für den Rest der Welt zahlt die Grundversicherung maximal das Doppelte dessen, was die Behandlung in der Schweiz gekostet hätte. In vielen Ländern reicht das nicht aus. Auch eine Rückführung in die Schweiz kann kostspielig sein. Sie kann rasch Zehntausende oder gar 100’000 Franken kosten. Wer oft und weit reist, kann dafür eine «Personen-Assistance»-Versicherung abschliessen.