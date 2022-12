Zuerst war die Teilnehmerin eines Pro-Velo-Velofahrkurses verwirrt, als sie Ende November plötzlich Anrufe von Visana bekam. Sie konnte sich nicht daran erinnern, je mit der Versicherung in Kontakt gewesen zu sein. Nach einigen Nachfragen bei der Beraterin am Telefon wurde aber klar: Visana hatte die Kontaktdaten der Kursteilnehmerin von Pro Velo. Im Sommer hat sie mit ihrer Tochter an einem Kurs des Verbands teilgenommen.



In den Velofahrkursen von Pro Velo werden Grundkenntnisse über das Velofahren Regeln im Strassenverkehr Was Velofahrer dürfen – und was nicht vermittelt. Damit soll das Velofahren gefördert und Velounfälle vermieden werden.