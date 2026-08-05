Sind Gönner auch bei der Rega versichert?
Ich reise oft zum Wandern ins Ausland. Wären die Kosten für einen Ambulanzflug gedeckt, wenn ich Gönner bin?
Veröffentlicht am 5. August 2026 - 08:35 Uhr
Was viele nicht wissen: Die Rega-Gönnerschaft ist keine Versicherung und garantiert keine Rettungsflüge. Mit der Zahlung des Gönnerbeitrags leisten Sie eine Spende und haben deshalb keinen Rechtsanspruch auf Rettungsflüge. Sie sind in diesem Sinne auch kein Mitglied bei der Rega.
Trotzdem bietet eine Gönnerschaft bestimmte Vorteile: So übernimmt die Rega die Kosten für Einsätze, die sie selbst organisiert oder fliegt, wenn sie von keiner anderen Seite getragen werden. Dazu gehören Kosten für Einsätze in der Schweiz, Ambulanzflüge aus dem Ausland sowie Suchaktionen.
Eine Gönnerschaft bei der Rega lohnt sich vor allem bei Rückführungen aus dem Ausland, denn da übersteigen die Kosten häufig die Deckungsgrenzen der Versicherungen. Oder wenn die Rega zum Einsatz kam, Sie jedoch nicht verletzt waren, denn dann übernehmen die Versicherungen keine Rettungskosten.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Oktober 2006 veröffentlicht und wird laufend durch den Beobachter aktualisiert.