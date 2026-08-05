Was viele nicht wissen: Die Rega-Gönnerschaft ist keine Versicherung und garantiert keine Rettungsflüge. Mit der Zahlung des Gönnerbeitrags leisten Sie eine Spende und haben deshalb keinen Rechtsanspruch auf Rettungsflüge. Sie sind in diesem Sinne auch kein Mitglied bei der Rega.

Trotzdem bietet eine Gönnerschaft bestimmte Vorteile: So übernimmt die Rega die Kosten für Einsätze, die sie selbst organisiert oder fliegt, wenn sie von keiner anderen Seite getragen werden. Dazu gehören Kosten für Einsätze in der Schweiz, Ambulanzflüge aus dem Ausland sowie Suchaktionen.

Partnerinhalte
 
 
 
 

Eine Gönnerschaft bei der Rega lohnt sich vor allem bei Rückführungen aus dem Ausland, denn da übersteigen die Kosten häufig die Deckungsgrenzen der Versicherungen. Oder wenn die Rega zum Einsatz kam, Sie jedoch nicht verletzt waren, denn dann übernehmen die Versicherungen keine Rettungskosten.

Chatbot Rechtsberatung

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Oktober 2006 veröffentlicht und wird laufend durch den Beobachter aktualisiert.

Sie finden diesen Text nützlich?

Abonnieren Sie kostenlos den Newsletter «Alles im Griff». Er liefert wöchentlich die besten Tipps und Ratgeber des Beobachters – und spart Ihnen Geld, Zeit und Nerven.


Wenn Sie diesen Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit unseren Richtlinien zum Datenschutz einverstanden.