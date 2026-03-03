Frau Schweizer fährt mit dem Tram ins Büro. Ihr Ticket kostet mehr als früher.

Ja, der Zürcher Verkehrsverbund ist dieses Jahr ein wenig teurer geworden. Ich habe mich dagegen gewehrt, aber die Zürcher Regierung hat sich trotzdem dafür entschieden. Erfolgreich haben wir uns aber für die Sparbillette eingesetzt: Frau Schweizer kann also im Fernverkehr ein günstiges Billett kaufen, wenn sie sich für Nebenverkehrszeiten entscheidet. Das habe ich mit den SBB so ausgehandelt – mindestens 50 Millionen Franken pro Jahr Ersparnis bringt das den ÖV-Kunden. Mein Tipp darum: Kaufen Sie ein Sparbillett, oder nutzen Sie Halbtax Plus. Und für unter 25-Jährige: Das GA Night kostet neu unter 100 Franken – das lohnt sich!