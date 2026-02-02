Mit Kevin Warsh tritt einer den Fed-Vorsitz an, der zwar eigentlich als Befürworter einer eher restriktiven Geldpolitik gilt und damit auch zu höheren Zinsen geneigt ist. Er hatte sich aber im Vorfeld der Wahl auf Trump zubewegt und sich öffentlich für niedrigere Zinssätze ausgesprochen. So sagte er unter anderem: «Wir können die Zinssätze deutlich senken.» Verbunden mit dem technologischen Wandel und den Investitionen aus dem In- und Ausland in die US-Wirtschaft seien tiefere Zinsen der Grundstein «für unsere Produktivitätsrevolution», so der 55-Jährige.