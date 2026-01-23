Denn Retrozessionen sind zwar in der Vermögensverwaltung (wie in anderen Verkaufsbranchen auch) üblich, aber sie schaffen Interessenkonflikte: Hat der Vermögensverwalter dem Kunden A den Fonds B der Bank C wirklich empfohlen, weil er am besten rentiert oder er am besten zum Risikoprofil des Kunden passt? Oder vielleicht, weil er dafür höhere Retrozessionen erhält als von einer anderen Bank für ein anderes Produkt?