Einer der Männer ist verbeiständet, der andere leidet an Frühdemenz. Doch das hinderte sie nicht daran, eigene Ersparnisse einzusetzen und sich zusätzlich Geld von Bekannten zu leihen. Tausende von Franken überwiesen sie so, um die vermeintlichen Superstars zu bezahlen. Die beiden waren überzeugt, direkt mit einer der Sängerinnen von Abba, Agnetha Fältskog, zu kommunizieren.