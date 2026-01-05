Russische Staatshacker haben es auf Whatsapp abgesehen
Veröffentlicht am 5. Januar 2026 - 12:14 Uhr,
aktualisiert vor 54 Minuten
Warnungen im März 2026
Dieser Whatsapp-Gruppe sollten Sie nicht beitreten
Russische Geheimdienste attackieren Konten auf Whatsapp und Signal. Sie verschicken gefälschte Gruppeneinladungen und Sicherheitswarnungen, um beim Chatverlauf des Opfers mitzulesen.
Die niederländischen Geheimdienste MIVD und AIVD warnen vor einer gross angelegten, globalen Kampagne. Im Visier stehen gemäss den niederländischen Behörden Personen, die für den russischen Staat von Interesse sind. Dazu gehören Angestellte der niederländischen Regierung, Militärangehörige, Diplomatinnen und Diplomaten sowie Journalistinnen und Journalisten.
So funktioniert die Masche:
Wer in der Whatsapp-Einladung auf den gefälschten Link klickt, tritt nicht einer Gruppe bei, sondern gibt den Angreifern vollen Zugriff auf das Konto. Auf Signal fragt ein «Signal Security Support Chatbot» nach dem Verifizierungscode, den die Opfer per SMS erhalten. Mit dem Code greifen die Hacker ebenfalls auf das Konto zu.
So schützen Sie sich:
- Ignorieren Sie ungebetene Gruppeneinladungen und löschen Sie diese umgehend.
- Schicken Sie niemals Verifizierungscodes weiter.
- Scannen Sie QR-Codes nur, wenn Sie wirklich ein neues Gerät verknüpfen.
Tipp: Kontrollieren Sie bei Whatsapp und Signal unter Einstellungen > Verknüpfte Geräte, welche Geräte mit Ihrem Konto verbunden sind. Entfernen Sie unbekannte Handys und Computer. (12.3.2026)
Vorsicht bei unbekannten Rufnummern
Wenn Sie einen Anruf mit einer unbekannten oder anonymen Rufnummer erhalten, kann es sich um eine Betrugsmasche namens Spoofing handeln. Beim Spoofing geben sich Betrüger mit gefälschten Schweizer Telefonnummern als Polizisten oder Angestellte aus.
Seit Anfang Jahr müssen Swisscom, Sunrise und Co. solche Anrufe aus dem Ausland, die eine Schweizer Festnetznummer verwenden, entweder als unbekannt anzeigen oder ganz blockieren, wenn die Telefonnummer als Spoofing erkannt wird. Ab Juli 2026 gilt diese Pflicht auch bei Handynummern.
So reagieren Sie bei einem solchen Anruf:
- Brechen Sie solche Telefonanrufe sofort ab und geben Sie keine sensiblen Daten frei.
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
- Wenn Sie unsicher sind: Suchen Sie die offizielle Nummer der Behörde/Bank selbst heraus und rufen Sie dort an. Nutzen Sie niemals die Rückruffunktion Ihres Telefons, da Sie sonst wieder bei den Betrügern landen könnten.
Wenn Sie schon Daten preisgegeben haben:
- Wenn Sie Kreditkartendaten angegeben haben, melden Sie sich bei Ihrem Kreditkartendienstleister.
- Sollten Sie eine Zahlung bereits freigegeben haben, rufen Sie umgehend bei Ihrer Bank an, damit diese die Zahlung stoppt.
- Wenn die Betrüger Sie aufgefordert haben, ein Programm zum Fernzugriff auf Ihren Computer herunterzuladen, deinstallieren Sie dieses umgehend. Ändern Sie alle Passwörter, die Sie auf diesem Computer verwenden.
Hier können Sie sich melden:
- Melden Sie den Vorfall (auch wenn kein Schaden entstanden ist) dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) über das offizielle Meldeformular.
- Erstatten Sie bei einem finanziellen Schaden zusätzlich immer eine Anzeige bei der Polizei.
(12.3.2026)
Phthalate in Badesandalen von Otto’s
Der Detailhändler Otto’s ruft zwei verschiedene Badesandalen zurück. Grund dafür ist eine zu hohe Konzentration an Phthalaten – einem Weichmacher, der in vielen Alltagsprodukten enthalten ist und auf die Haut gelangen kann, schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Dies kann negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben.
Der Detailhändler ruft die Sandalen Alprausch Sandburg in folgenden Grössen zurück:
- Grösse 36: EAN 2050001690715
- Grösse 37: EAN 2050001690722
- Grösse 38: EAN 2050001690739
- Grösse 39: EAN 2050001690746
- Grösse 40: EAN 2050001690753
- Grösse 41: EAN 2050001690760
Auch die Sandalen U.S. Polo Assn. ruft Otto’s zurück:
- Grösse 41: EAN 8055197653821
- Grösse 42: EAN 8055197653838
- Grösse 43: EAN 8055197653845
- Grösse 44: EAN 8055197653852
- Grösse 45: EAN 8055197653869
- Grösse 46: EAN 8055197653876
Tipp: Verwenden Sie die Badesandalen nicht mehr und bringen Sie sie zu einem Otto’s-Geschäft zurück. Sie erhalten Ihr Geld erstattet. (12.3.2026)
Dieser Wein enthält zu viel Blei
Der Weinhändler «Jacquod Vins» ruft den Wein «Rosine 2023 (au muselet noir)» zurück. Der Wein in der Flasche mit dem schwarzen Drahtkorb über dem Korken enthielt bei einer Kontrolle zu viel Blei.
Der Rückruf betrifft den folgenden Wein:
- Rosine 2023 (au muselet noir)
- Verkaufsort: Cave Christophe Jacquod
Tipp: Trinken Sie den Wein nicht und bringen Sie ihn zum Weingut in Bramois zurück. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. (12.3.2026)
Brandgefahr bei Vapes von Spar
Die Spar Handels AG ruft im Namen der Buchmann Trade schwarze und weisse Vaporizer zurück. Aufgrund eines Herstellungsfehlers können die Vapes überhitzen und in Brand geraten.
Betroffen ist die Produktionscharge A072025 der folgenden Geräte:
- Vaporizze PRO Basisgerät Black: EAN 7610253054939
- Vaporizze PRO Basisgerät White: EAN 7610253054953
Tipp: Verwenden Sie die Vapes nicht mehr und bringen Sie sie zu einem Spar-Markt zurück. Sie erhalten eine vollständige Rückerstattung. Wenn Sie die Vapes nicht retournieren wollen, entsorgen Sie die Produkte fachgerecht in der Batteriesammlung. (10.3.2026)
Pestizide in Pfeffer
Die Asiaway AG ruft den Sichuanpfeffer der Marke Double Swallow & Flower zurück. Das Produkt enthält Pestizidrückstände, die für die Gesundheit gefährlich sind. Asiaway nimmt den Pfeffer deshalb vom Markt.
Der Rückruf betrifft folgendes Produkt:
- Sichuanpfeffer 100 g – Double Swallow & Flower; Mindesthaltbarkeitsdatum 14.6.2027
Tipp: Bringen Sie das Produkt umgehend zum Verkaufsort zurück. Sie erhalten Ihr Geld zurück. (10.3.2026)
Flying Tiger ruft Geschirr zurück
Der dänische Einzelhändler Flying Tiger ruft zwei unterschiedliche Geschirrprodukte zurück. Zum einen ein Trinkglas mit Blumenmuster und zum anderen ein Teeset aus Metall. Grund für den Rückruf des Trinkglases ist ein erhöhter Blei- und Cadmiumwert, während sich bei letzterem Produkt kleine Teile vom Deckel der Teekanne sowie vom Aufbewahrungsbehälter lösen, die von Kindern verschluckt werden können.
Der Rückruf betrifft folgende beiden Produkte:
- Trinkglas 220 ml einzelne Blumen gemischte Farben: Artikelnummer 3060031
- Tee-Set Metall: Artikelnummer 3058431
Tipp: Verwenden Sie die Produkte nicht mehr und bringen Sie sie zur nächsten Filiale von Flying Tiger zurück. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. (3.3.2026)
Warnungen im Februar 2026
Asbest in Spielzeug-Füllung
Mehrere Spielzeuge aus dehnbarem Gummi, die unter anderem beim Discounter Action zum Verkauf standen, werden zurückgerufen. Der Grund: Das Füllmaterial enthält möglicherweise Asbest. Wenn die Produkte aufreissen, könne die Füllung austreten und beim Einatmen zum Gesundheitsrisiko werden.
- Stretch Squad, dehnbare Figur, 1 Stück: Artikelnummer 3209338
- Stretch-Squad-Figuren, 4 Stück: Artikelnummer 3202066
- Pufferz Puffer-Figur Sand, dehnbar, 33 cm, 264 gr, 6 Varianten: Artikelnummer 35886Z; Barcode 8714627012316
- Stretcherz Slammerz: Artikelnummer 1351053.V25
- Stretcherz Stretch Squad XXL: Artikelnummer 1350093
- Stretch Squad W4 (12 astd): Artikelnummer 1376624.WV4
- Stretcherz Stretch Squad Twin Pack: Artikelnummer 1376630.24
Tipp: Verwenden Sie die Produkte nicht mehr und halten Sie die erwähnten Spielfiguren ausserhalb der Reichweite von Kindern. Bringen Sie die gekaufte Ware ins Geschäft zurück. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet, auch ohne Kaufbeleg. (25.2.2026)
Falscher Twint-Support am Telefon
Betrüger geben sich aktuell als Mitarbeitende des Twint-Supports per Telefonanruf aus, wie die Kantonspolizei Zürich auf Cybercrimepolice.ch meldet. Die Täter behaupten, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit gekauften Krypto-Geschenkkarten festgestellt zu haben. Mit Hilfe technischer Manipulation (sogenanntes Spoofing) wird auf dem Telefon eine Schweizer Telefonnummer oder direkt der Name des Zahlungsdienstleisters angezeigt.
Die Betrüger versuchen, die Opfer dazu zu bringen, Zahlungsanforderungen in der Twint-App zu bestätigen. Zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit nennen die Anrufer Referenzen oder Aktennummern und treten ruhig und professionell auf. Anschliessend werden die Betroffenen angewiesen, sich in die offizielle Twint-App einzuloggen und dort angebliche Verifikationsmeldungen zu bestätigen. Die angezeigten Meldungen erscheinen als Rückforderungen, tatsächlich sind es aber Geldanfragen der Täter.
So reagieren Sie bei einem solchen Anruf:
- Wenn Sie Zweifel an Ihrem Gesprächspartner haben, legen Sie auf und kontaktieren Sie Twint über die offiziellen Kanäle. Zahlungen oder Verifikationen werden niemals telefonisch verlangt.
- Überprüfen Sie in der App immer genau, ob es sich um eine Zahlung, eine Geldanfrage oder eine andere Aktion handelt, bevor Sie diese bestätigen.
- Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.
Was Sie tun können, wenn Sie schon gezahlt haben:
- Kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank und versuchen Sie, eine Rückforderung der Zahlung einzuleiten.
- Sichern Sie relevante Belege wie Screenshots, Telefonnummern, Gesprächszeiten und weitere Unterlagen zur Unterstützung der Ermittlungen.
- Begeben Sie sich nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Polizeistelle der Kantonspolizei und erstatten Sie Anzeige.
(20.2.2026)
Swiss Extract ruft CBD-Öle zurück
Der CBD-Produzent Swiss Extract ruft seine CBD-Öle zurück, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einer Mitteilung schreibt. Grund dafür ist, dass die Behörden die Öle als neuartiges Lebensmittel auffassen. Solche neu entwickelten und innovativen Lebensmittel müssen vor dem Verkauf zuerst durch das BLV oder die EU-Kommission bewilligt werden, was in diesem Fall nicht geschehen ist. Zudem kann eine Überschreitung der zulässigen THC-Aufnahmemenge bei den als Lebensmittel verwendeten CBD-Ölen nicht ausgeschlossen werden.
Neben den als White-Label-Produkte verkauften CBD-Ölen sind folgende Produkte betroffen:
- Alle Chargen von Regular THC mit CBD-Konzentrationen von 12, 18 und 24 Prozent.
- Alle Chargen von Low THC mit CBD-Konzentrationen von 6, 12, 18 und 24 Prozent.
Tipp: Konsumieren Sie das Produkt nicht. Vernichten Sie gekaufte CBD-Öle oder senden Sie sie zurück an: Swiss Extract AG, Dorfstrasse 78, 3216 Ried bei Kerzers. Der Produzent erstattet den Kaufpreis sowie das Porto gegen Vorlage der dazugehörigen Belege. (19.2.2026)
Decathlon ruft Lawinensonden zurück
Das Sportgeschäft Decathlon ruft die Lawinensonden der Eigenmarke Simond wegen eines Produktionsfehlers zurück. Dieser kann den vollen Aufbau der Sonde erschweren und die Suche nach Verschütteten stark behindern. Die Lawinensonden wurden zwischen 1. September 2025 und 29. Januar 2026 verkauft.
Betroffen sind folgende Produkte:
- Simond Lawinensonde mit Seil 240 cm; Artikelnummer 5698761
- Simond Lawinensonde mit Seil 280 cm; Artikelnummer 5715775
Tipp: Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Lawinensonde nicht mehr verwenden und das Produkt in eine Decathlon-Filiale zurückbringen. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. Bei Fragen wenden Sie sich an die Telefonnummer 032 756 70 70. (18.2.2026)
Magic X ruft Dildo und Gerte zurück
Der Erotikshop Magic X ruft in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit zwei Sexspielzeuge aufgrund eines zu hohen Gehalts an Phthalaten zurück. Dieser Stoff kann negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben.
Betroffen sind folgende Produkte:
- Gerte mit Handlauf 68 cm PVC; Artikelnummer Magic X 100006582
- Latex inflatable Latex-Dildo; Artikelnummer Magic X 500011749
Tipp: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr und entsorgen Sie es im Kehricht. Alternativ können Sie es auch im Laden zurückbringen. Der Kaufpreis wird erstattet. Bei Fragen wenden Sie sich an Magic X unter der Telefonnummer 052 234 06 66. (17.2.2026)
Coop ruft Schoggistängeli «Halba Maxi Branche Classic» zurück
Coop ruft die Schoggistängeli «Halba Maxi Branche Classic» (Einzelriegel à 45 g) sowie die Fünferpackung (5x 45 g) zurück. Grund sind mögliche Metall-Fremdkörper in den Produkten. Eine Gesundheitsgefährdung beim Verzehr kann nicht ausgeschlossen werden. Betroffen sind die Einzelriegel mit der Lotnummer 1815419 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3.10.2026 sowie die Mehrpackungen mit der Lotnummer 1830350 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 2.10.2026.
Die betroffenen Produkte wurden bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich waren sie vom 9.2.2026 bis zum 13.2.2026 in den Coop-Supermärkten, in den Warenhäusern von Coop City, bei Coop Pronto sowie auf Coop.ch.
Tipp: Bereits gekaufte Schoggistängeli können in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird erstattet. Bei Fragen hilft der Coop-Kundendienst unter 0848 888 444 weiter. (16.2.2026)
Pestizidrückstände in Basmatireis von Denner
Im Produkt «Riso Superfino Basmati» der Marke Risi Pregiati wurden Rückstände des Pestizids Chlorpyrifos nachgewiesen. Der Reis ist bei Denner erhältlich. Der Stoff kann gesundheitsgefährdend sein und steht im Verdacht, die Krebsbildung zu begünstigen.
Betroffen sind die Produkte mit Lotnummer L78A 2401, L78A 2601, L78B 2801, L78B 3001 und Mindesthaltbarkeitsdatum 24.1.2027 bis 30.1.2027.
Tipp: Verzehren Sie den Reis keinesfalls. Sie können das Produkt in jede Denner-Filiale zurückbringen. Der Verkaufspreis wird Ihnen auch ohne Kassenbon erstattet. Bei Fragen hilft der Denner-Kundendienst unter 0848 99 66 33 weiter. (16.2.2026)
Schimmel im Bio-Eistee der Marke Vivi
In Zusammenarbeit mit der kantonalen Vollzugsbehörde ruft die Vicollective AG das Produkt «Vivi Bio-Eistee PET 0,5 l» aufgrund von Schimmel zurück. Wegen des Befalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Getränk die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten beeinträchtigt. Besonders bei empfindlichen Personen oder Kindern kann der Verzehr zu Unwohlsein führen.
Betroffen sind die Produkte mit der Lotnummer L300925, die am 30.9.2025 produziert wurden und das Mindesthaltbarkeitsdatum 30.9.2026 aufweisen.
Tipp: Entsorgen Sie das betroffene Produkt oder bringen Sie es zur Verkaufsstelle zurück. Der Kaufpreis wird erstattet. (11.2.2026)
Bruchgefahr bei Cube-Fahrrädern
Zusammen mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) müssen gewisse Fahrräder der Marke Cube zurückgerufen werden. Betroffen sind die Modelle Cube Agree C:62 der Modelljahre 2025 und 2026, die vor dem 30.11.2025 ausgeliefert oder verkauft wurden. Grund: Es besteht Bruchgefahr bei der Carbongabel, wodurch Radlerinnen und Radler stürzen und sich dabei schlimm verletzen können.
Diese Produkte sind betroffen:
- 826100: Agree C:62 ONE foggrey’n’grey 2025
- 826200: Agree C:62 Pro blackline 2025
- 826210: Agree C:62 Pro polarlight’n’aquagreen 2025
- 826300: Agree C:62 Race flashlime’n’black 2025
- 826400: Agree C:62 SLX liquidred’n’prism 2025
- 826410: Agree C:62 SLX pigeonblue’n’art 2025
- 826500: Agree C:62 SLT nebula’n’white 2025
- 126100: Agree C:62 ONE storm’n’grey 2026
- 126150: Agree C:62 EX topasblue’n’white 2026
- 126200: Agree C:62 Pro blackline 2026
- 126210: Agree C:62 Pro bali’n’prism 2026
- 126300: Agree C:62 Race glacier’n’black 2026
- 126400: Agree C:62 SLX nightshift’n’prism 2026
- 126410: Agree C:62 SLX cosmicpurple’n’black 2026
- 126500: Agree C:62 SLT black’n’black 2026
- 126510: Agree C:62 SLT greenfusion’n’white 2026
Tipp: Konsumentinnen und Konsumenten sollen das Velo per sofort nicht mehr nutzen. Wie Sie für den Austausch der betroffenen Carbongabeln vorgehen, erfahren Sie über die oben verlinkte Website von Cube. (11.2.2026)
Betrüger kapern Zugang zu Microsoft-Konto via Sharepoint
Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt vor einer neuen Phishing-Methode, dem sogenannten «Real-Time-Phishing». Auch die Schweiz ist von dieser weltweiten Phishing-Welle betroffen.
Das Opfer erhält dabei ein automatisiertes E-Mail von Sharepoint, einer Plattform der Firma Microsoft zum Austausch von Dokumenten. Das Mail gibt vor, dass ein PDF geteilt worden sei – meist sogar von einer bekannten Person. Um dieses herunterzuladen, klickt man zunächst auf einen echten Link von Microsoft, wo die Mailadresse und ein einmaliger Code verlangt werden. Letzterer wird zur Authentifikation an die angegebene Mailadresse verschickt. Hat man diesen Code eingegeben, beginnt der eigentliche Betrug, wobei ein weiterer Link auf das geteilte Dokument auf einer Phishing-Seite führt. Dort gibt das Opfer nun nochmals die Mailadresse und das eigentliche Passwort zum Konto ein.
Die Betrugsmethode funktioniert deshalb, weil in Echtzeit eine reale Anmeldung im Microsoft-Konto im Hintergrund durchgeführt wird. In einem zweiten Schritt wird auch die Abfrage des zweiten Faktors, der das Konto schützen soll, an die Phishing-Seite gesendet, wodurch die Cyberkriminellen die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen.
Tipp: Wenn Sie mit der Person nicht bereits vorher über einen anderen Kanal über den Austausch des Dokuments gesprochen haben, dann klicken Sie auf keine Links. Klicken Sie nicht aus Neugier auf das Dokument. Wenn Sie nichts erwarten, müssen Sie auch nichts befolgen. (9.2.2026)
