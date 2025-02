Gemessen an den Regeln des geltenden Vergütungssystems gebe es an Narasimhans Salär wenig auszusetzen, sagt Kurath. Das Problem ist in Kuraths Augen die Orientierung am amerikanischen Lohnsystem und am wiederkehrenden Argument: Wer Topleute will, muss wettbewerbsfähige Löhne zahlen.