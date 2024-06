Eine bestimmte Form muss man nicht einhalten, man kann auch mündlich kündigen, per Textnachricht oder Brieftaube – solange im Vertrag nichts anderes steht. Aber: Die Kündigung muss vor Beginn der Kündigungsfrist beim Arbeitgeber eintreffen. Diese Tatsache muss im Streitfall die Angestellte beweisen. Darum kündigt man am besten schriftlich per Einschreiben und rechtzeitig. Wenn es zeitlich knapp wird, kann man das Schreiben persönlich übergeben und den Arbeitgeber den Empfang mit einer Unterschrift bestätigen lassen.