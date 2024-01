Auf der Website von Wikimedia CH heisst es, ein Teil der erhaltenen Spenden fliesse an die Wikimedia Foundation weiter. Wie gross dieser Teil ist, bleibt allerdings unklar. Der Verein schreibt: «Wikimedia CH führt eine Vielzahl von Programmen in Zusammenarbeit mit Institutionen und anderen Partnern durch. Zum einen bieten wir Grundschulungen in der Nutzung, Bearbeitung und Erstellung von Inhalten für Wikipedia und andere Wiki-Plattformen an. Zum anderen sind der Aufbau und die Vermittlung digitaler Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit netzbasierten Informationen sowie die Online-Zusammenarbeit ein Kernelement unserer Projekte und Workshops. Ihre Spende hilft uns, unser Engagement fortzusetzen.»