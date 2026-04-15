Die Bank verdient mit

Gerber sagt, er verdiene pro verkauftem Liter zwischen 5 und 15 Rappen – je nachdem, wie sich der Benzinpreis in den Tagen direkt nach seinem Einkauf verhält. Wenn ein Kunde die Debit- oder Kreditkarte ans Lesegerät hält, verdient auch die Bank mit. Die Zahlungsanbieter verlangen keinen fixen Betrag pro Liter, sondern einen Prozentsatz des Gesamtumsatzes. Das führt zu einem Paradox: Bei kurzfristigen Preiserhöhungen steigt zwar Gerbers Marge. Aber wenn das Benzin generell teurer ist, muss Gerber mehr an die Banken abgeben – und sein Gewinn sinkt.