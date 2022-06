Aufgezeichnet von Jasmine Helbling:



Eine WG mit 94? Das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Aber wissen Sie was? Es ist grossartig! Seit drei Jahren führe ich ein Airbnb in meiner Wohnung – seither ist immer etwas los. Letzte Woche sassen wir zu fünft beim Znacht: eine Ukrainerin, ein Italiener, ein Tessiner, ein Berner und ich. Zu meinen Spaghetti kochte einer eine prima Tomatensauce, dann diskutierten wir auf Englisch. Alle waren zufrieden.



Im Jahr 2018 ist meine Frau gestorben. Über 60 Jahre waren wir verheiratet, vier Kinder haben wir grossgezogen. Ohne Steffi war mein Zuhause schrecklich leer. Was will ich mit sechseinhalb Zimmern? Da fiel mir Airbnb ein – ich hatte davon gelesen, gehört, was weiss ich. Ich klickte mich durch Formulare, und schwupp war ich ein Host. Die Gäste kamen wie verrückt; aus China, Indien, überallher. 29 Nationen in einem Jahr!