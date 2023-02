Einzig in Ausnahmefällen ist ein Schwangerschaftsabbruch Recht auf Abtreibung Schwangerschaftsabbruch – was in der Schweiz gilt straflos: wenn der Abbruch innerhalb von zwölf Wochen seit Beginn der letzten Periode durchgeführt wird oder wenn er nach ärztlichem Urteil notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage abgewendet werden kann.