Keine Rücksprache mit den Angehörigen

Laut der Tochter des Verstorbenen gaben die Angehörigen dem Heim damals die Zustimmung, das Foto für interne Zwecke zu verwenden. Die Wiederverwendung des fünf Jahre alten Bilds für den aktuellen Flyer sei hingegen ohne jede Rücksprache mit der Familie erfolgt. Dies, obwohl im Pflegezentrum bekannt war, dass Ruedi Madl verstorben ist; im Mai 2024 hatten die Angehörigen ein Kondolenzschreiben erhalten.