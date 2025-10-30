Ein Mann, der gerade von der Polizei verhaftet wird. Eine junge Frau, die im Zug verprügelt wurde. Ein verunfalltes Auto mit gut sichtbaren Kennzeichen. Ein Betrunkener, der herumlallt: Auf Telegram, Tiktok und Instagram zeigt ein Account mit dem Namen «szene_isch_zueri» alles, was Aufmerksamkeit erregt und Klicks bringt – meist unverpixelt und ohne das Einverständnis der Betroffenen.