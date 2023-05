Hilferufe ernst nehmen

Die Stadt führt für rund dreissig Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) drei Abendveranstaltungen durch. Schon an der ersten zeigt sich, was mit «schwierigen Situationen» gemeint ist. «Ich wurde gerade von dem älteren Herrn da hinten belästigt», beschwert sich eine Frau beim Busfahrer in einer von zwei Schauspielern nachgespielten Szene. Der Fahrer reagiert genervt. «Wir sollten jetzt losfahren. Was ist denn passiert?»