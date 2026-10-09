Weil es auch im Oktober noch zu Verzögerungen bei den Auszahlungen kommt, soll der Bundesrat nun über die zusätzlichen Kosten des IT-Debakels Rechenschaft ablegen. In einem Postulat, das dem Beobachter vorliegt, fordert SP-Nationalrat Emmanuel Amoos den Bundesrat auf, in der Wintersession über die Zusatzkosten des IT-Debakels zu informieren. «Es geht hier nicht um eine schlichte Informatik-Panne, sondern um Menschen», sagt Amoos. Er verlangt volle Transparenz und eine umfassende Bilanz aller sichtbaren und unsichtbaren Kosten für Bund, Kantone, Kassen und insbesondere die Betroffenen: «All das hat seinen Preis, auch wenn er nicht auf der Abrechnung des IT-Projekts erscheint.»