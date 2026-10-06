Krankgeschrieben arbeiten

Meine Ärztin hat mich für zehn Tage krankgeschrieben. Kann ich auch schon wieder früher arbeiten gehen, wenn ich mich fit fühle?

Nehmen Sie erst Rücksprache mit der Ärztin auf, damit das Arztzeugnis angepasst oder allenfalls festgelegt wird, welche Tätigkeiten Sie bei der Arbeit verrichten dürfen und welche nicht. Der Arbeitnehmer darf nichts machen, was seine Genesung verzögern oder behindern würde. Aber natürlich wäre es auch falsch, mit einem überholten Arztzeugnis länger als nötig zu Hause zu bleiben, wenn die Heilung schneller erfolgt ist als zunächst erwartet wurde.