Die Schweiz dagegen feierte im Sommer 2024 das Jahr der Schnecke. Ich meine die Gemeine Gartenwegschnecke, mit Betonung auf «gemein». Sie gab es nach den regenreichen Monaten in viel grösserer Zahl als die Drachen. Und so frass sie alles ratzekahl weg. Landauf, landab klang Wutgeheul aus allen Gärten – und das Prasseln der Schneckenkörner, mit denen rund um die überlebenden Pflanzen Mauern aufgeschüttet werden.