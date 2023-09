Martin Hafen betont, schuld an der Situation in den Kitas und Spielgruppen seien nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Sie reiben sich richtiggehend auf und wollen nur das Beste für die Kinder.» Gerade für Leute ohne Fachausbildung ist es schwierig, eine akzeptabel bezahlte Stelle zu finden. Sie halten sich mit Kleinstpensen über Wasser, was dazu führt, dass sie keine Pensionskassenbeiträge einzahlen können. Diese Mitarbeiterinnen laufen Gefahr, im Alter in die Armut abzurutschen. Durch die zerstückelten Arbeitseinsätze ist es ihnen zudem oft nicht möglich, die Ausbildung nachzuholen.